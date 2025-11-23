Audiencia cautelar de policías hallados con drogas se pospone para el domingo

La audiencia cautelar de cuatro efectivos policiales, encontrados en posesión de 11 kilos de sustancias controladas en Santa Cruz, fue suspendida para este domingo.

Según informó el fiscal Julio César Porras, “la audiencia fue suspendida porque aparentemente la jueza se encontraba con bastante carga laboral”.

Los cuatro funcionarios, pertenecientes a la Caminera, estuvieron involucrados en un seguimiento que comenzó tras un operativo por dos vehículos sospechosos. Posteriormente, los implicados protagonizaron un accidente de tránsito al intentar huir.

“Esto venía de la mañana con el seguimiento de dos vehículos, y en la tarde los mismos vehículos se encontraban ya tratando de esperar a otras personas para hacer una compra-venta de sustancias”, explicó Porras.

El Ministerio Público solicitará la detención de los cuatro policías por 180 días por el delito de tráfico de drogas.

“Dos de ellos ya han declarado, eso lo vamos a analizar con el colega y sobre eso vamos a exponer también en la audiencia”, agregó el fiscal, indicando que la investigación continúa para esclarecer la participación de los efectivos.

