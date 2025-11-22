Felcc recupera 51 celulares robados en Cochabamba: así puedes saber si el tuyo está en la lista

Desde el pasado jueves, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) exhibe 51 celulares recuperados en operativos realizados en el denominado barrio chino, donde se comercializaban equipos robados.

El director de la Felcc informó que la devolución será sencilla y no se exigirá ningún trámite estrictamente formal.

“No estamos pidiendo una formalidad estricta. Basta con que el dueño pueda desbloquear el equipo con su huella, PIN o patrón. También puede presentar la caja con el IMEI o la factura. No hay una formalidad expresa para la entrega”, explicaba el coronel Vanderley Flores.

Una vez verificado el celular, las víctimas deberán brindar una entrevista policial para relatar cómo ocurrió el robo o pérdida. Esta información permitirá avanzar en las investigaciones y dar con los autores materiales e intelectuales del delito.

Las personas afectadas llegan hasta dependencias policiales con la esperanza de recuperar sus teléfonos. La División Propiedades de la Felcc pidió a la población acercarse a sus oficinas, ubicadas en la zona de Laguna Alalay, para revisar si su dispositivo está entre los recuperados.

Conoce la lista de los celulares recuperados:

Foto: Marvin Butrón - Periodista Red Uno

