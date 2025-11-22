Lo que inició como un accidente de tránsito terminó destapando un grave caso de presunto narcotráfico dentro de la Policía Caminera. Cuatro funcionarios policiales fueron aprehendidos después de que uno de los vehículos en el que se trasladaban sufriera una colisión cuando intentaban darse a la fuga en medio de un operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn).

El hecho ocurrió en inmediaciones del mercado Primavera en Santa Cruz, donde personal del grupo GICE realizaba una operación de inteligencia tras recibir información sobre una posible transacción de sustancias controladas.

“En el lugar han sido aprehendidas cuatro personas, todos funcionarios policiales. Dos se encontraban en el vehículo donde se pretendía realizar la transacción y otros dos en un segundo motorizado que sufrió el accidente al intentar fugar”, explicó el fiscal Juli Cesar Porras.

Durante la persecución, uno de los vehículos colisionó con una motocicleta, dejando personas heridas. La madre de una de las víctimas relató entre lágrimas que su hija sufrió golpes severos.

Al realizar la requisa de los motorizados, los agentes de la Felcn encontraron 13 paquetes y varias cápsulas, identificadas como pasta base de cocaína.

“Se encontraron aproximadamente 11 kilos de pasta base, además de 40 tabletas utilizadas por los llamados ‘tragones’. Se hizo la prueba de campo y se procedió a la aprehensión inmediata”, detalló el fiscal Porras.

Entre los involucrados se encuentra un capitán, quien presuntamente lideraba al grupo compuesto por tres sargentos, todos destinados al Comando Departamental de la Policía Caminera.

“Existe un vínculo directo entre los cuatro. Oficialmente trabajan en la caminera y esa información ha sido verificada, añadió el representante del Ministerio Público.

La Fiscalía anunció que los cuatro uniformados serán presentados ante un juez cautelar este sábado. El Ministerio Público solicitará detención preventiva mientras se investiga el origen de la sustancia y la posible participación de otros involucrados.

“Queda por determinar cómo obtuvieron la droga. Esa será la línea principal de investigación”, concluyó Porras.

Mira la programación en Red Uno Play