Asalto armado a ingenio minero en Potosí moviliza a la Fiscalía y a la Policía

Una veintena de delincuentes armados y encapuchados tomó por asalto un ingenio minero ubicado en la zona alta de Potosí, donde redujo a los trabajadores utilizando gas y cinta de embalaje para inmovilizarlos. Los atacantes sustrajeron una cantidad importante de plata concentrada, cargándola en un camión de alto tonelaje con el que huyeron del lugar. El hecho ha encendido alertas sobre la posible existencia de una banda criminal dedicada a este tipo de robos en la región.

El fiscal departamental de Potosí, Dr. Gonzalo Aparicio, informó que ya se activó un despliegue institucional para esclarecer el caso y capturar a los responsables.

“Se ha conformado una comisión de fiscales que está llevando adelante esta investigación; están coordinando actuados con el Comando Departamental de la Policía en Potosí”, señaló la autoridad.

Como parte de las primeras acciones, la Fiscalía y la Policía ejecutaron dos allanamientos en distintos inmuebles con la finalidad de recabar indicios y ubicar a los miembros de la organización delictiva. Hasta el momento, se logró la aprehensión de tres sospechosos, mientras continúan los operativos en la zona y en regiones aledañas.

Aparicio confirmó que la cantidad sustraída constituye un daño económico de relevancia:

“Se robaron una cantidad importante de mineral”, afirmó.

La autoridad también indicó que los delincuentes actuaron con un alto grado de violencia y coordinación:

“Los delincuentes estaban armados y maniataron a las personas”, añadió.

No se descarta que esta banda haya operado antes en otras áreas mineras mediante métodos similares, por lo que se ha ampliado la investigación para identificar posibles conexiones y prevenir nuevos ataques.

La Fiscalía Departamental de Potosí reiteró su compromiso de avanzar con celeridad en la identificación de todos los autores y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.

