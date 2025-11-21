Uno murió y otra está grave: investigan a madre por ataque a sus hijos en Pando

La madrugada de este viernes 21 de noviembre, un hecho conmocionó a la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando. Dos hermanos fueron hallados con heridas de arma blanca dentro de su vivienda. El joven de 25 años murió, mientras que su hermana, de 19 años, fue trasladada de emergencia a un centro médico con heridas graves.

La Fiscalía Departamental de Pando, a través del fiscal Freddy Durán, confirmó que se inició una investigación de oficio contra la madre de ambos jóvenes, identificada como Susana C.L. (44 años), por los delitos de asesinato y tentativa de feminicidio.

Según el informe preliminar del coronel Morales, subcomandante de la Policía de Pando, los agentes encontraron a la madre en el lugar del hecho, aparentemente en estado de shock, sin brindar declaraciones al momento de la intervención.

“La posible autora de este hecho sería la madre, quien estaba en estado de shock y no respondió ninguna pregunta ni relató lo que pasó”, declaró el subcomandante.

La víctima fallecida fue identificada como Alan T.C. (25 años) y su hermana herida como Aracely T.C. (19 años).

Las autoridades investigan los móviles del hecho, mientras se aguarda el informe médico forense y la declaración de testigos. La madre permanece en calidad de aprehendida.

