Patricia Carla Vacaflor es posesionada como nueva directora del Inlasa

21/11/2025 18:58
La ministra de Salud, Marcela Flores, posesionó este viernes a Patricia Carla Vacaflor Torrico como nueva directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), en un acto realizado en el auditorio de la institución con la presencia de profesionales bioquímicos, médicos, biólogos, farmacéuticos y personal administrativo.
Durante su presentación, la nueva directora destacó que una de sus primeras tareas será realizar un diagnóstico integral de todas las áreas del instituto para establecer medidas inmediatas que fortalezcan el trabajo operativo y científico del Inlasa.
“Lo primero es el diagnóstico de todas las áreas y sostener una reunión con los coordinadores de áreas para tomar las medidas provisorias con miras al trabajo a encarar. Mi persona está en el Inlasa desde que, prácticamente, fui estudiante, pasando 20 años; dejé funciones en 2021, ahora estoy retornando”, explicó Vacaflor, citada por el Ministerio de Salud.
Amplia trayectoria profesional
Vacaflor es licenciada en Química Farmacéutica, con especialidad en Salud Pública y una maestría en Epidemiología.
Su experiencia profesional incluye dos décadas de trabajo dentro del Inlasa en áreas como:
Laboratorio de Química de Alimentos
Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Tecnologías
Laboratorio de Salud Ambiental
Asimismo, desempeñó funciones en la Caja Nacional de Salud, en el área de Farmacia (SIMFA) Miraflores.
El rol estratégico del Inlasa
El Inlasa es la entidad rectora de laboratorios de salud en el país, acreditada y certificada a nivel nacional. Se destaca por su liderazgo en investigación científica y por desarrollar tareas esenciales como:
Diagnóstico laboratorial
Producción de inmunobiológicos
Control de calidad e inocuidad alimentaria
Vigilancia epidemiológica
Capacitación en salud
La institución cumple un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema sanitario boliviano y en la protección de la salud pública.
