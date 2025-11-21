Mundial Sub17: Italia Vs Austria este lunes, en vivo por reduno.com.bo

Este lunes, desde las 09:15 de la mañana, el sitio web reduno.com.bo transmitirá en vivo el duelo entre Austria e Italia, encuentro que definirá al primer finalista del Mundial Sub-17. Ambos equipos llegan con la ilusión intacta y se espera un partido intenso, disputado segundo a segundo.

Austria accedió a la semifinal después de superar a la complicada selección de Japón, que había mostrado un desempeño destacado durante el torneo. El cuadro europeo avanzó con una victoria por 1-0 gracias al tanto de Johannes Moser a los 49 minutos. Italia, en cambio, obtuvo su clasificación al vencer a Burkina Faso, capitalizando un error en la salida del portero rival que fue aprovechado por Thomas Campaniello.

La transmisión estará disponible en vivo este lunes por reduno.com.bo.

Mira la programación en Red Uno Play