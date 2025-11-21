TEMAS DE HOY:
Deportes

Mundial Sub17: Italia Vs Austria este lunes, en vivo por reduno.com.bo

La primera semifinal del torneo juvenil que se disputa en Catar podrá verse en directo a través del sitio web de la Red Uno de Bolivia.  

Martin Suarez Vargas

21/11/2025 19:04

Catar.

Este lunes, desde las 09:15 de la mañana, el sitio web reduno.com.bo transmitirá en vivo el duelo entre Austria e Italia, encuentro que definirá al primer finalista del Mundial Sub-17. Ambos equipos llegan con la ilusión intacta y se espera un partido intenso, disputado segundo a segundo.

Austria accedió a la semifinal después de superar a la complicada selección de Japón, que había mostrado un desempeño destacado durante el torneo. El cuadro europeo avanzó con una victoria por 1-0 gracias al tanto de Johannes Moser a los 49 minutos. Italia, en cambio, obtuvo su clasificación al vencer a Burkina Faso, capitalizando un error en la salida del portero rival que fue aprovechado por Thomas Campaniello.

La transmisión estará disponible en vivo este lunes por reduno.com.bo.

