Bolivia cayó 4-0 con Italia en el Mundial Sub-17

La selección boliviana de fútbol cayó 4-0 contra su similar de Italia en el Mundial Sub-17. Los europeos fueron efectivos en las chances de gol que tuvieron durante el partido.

Ahora, La Verde se alista para disputar su último duelo ante el anfitrión Catar el próximo domingo desde las 11:45 de la mañana.

El partido había comenzado con la insistencia boliviana sobre el poderío europeo, con una línea adelantada y presión alta. Sin embargo, con el pasar de los minutos, el seleccionado italiano fue inclinando la balanza a su favor hasta llegar al primer tanto. Saldías, de Bolivia, fue el primero en rematar a los 17 minutos del primer tiempo, pero su disparo se fue por encima del arco rival.

A los 33 minutos, Simone Lontani abrió el marcador con un remate desde fuera del área, inatajable para el arquero nacional Gerónimo Govea. Minutos antes, un disparo de Marini había impactado en el travesaño del arco boliviano.

A los 37', una contra letal de Italia terminó en el segundo gol del partido. Samuele Inacio definió de derecha por debajo del portero boliviano, que pese a su estirada no pudo evitar la caída de su arco. Tras ese tanto, el conjunto italiano continuó atacando con rápidas transiciones, aunque el primer tiempo concluyó 2-0.

En la segunda mitad, a los 53', otra contra italiana terminó en gol. Destiny Elimoghale marcó el tercero tras recibir un pase del número 10, Samuele Inacio, definiendo con un toque suave ante Govea.

A los 70', Inacio tuvo la oportunidad de ampliar el marcador mediante un tiro penal, pero Gerónimo Govea se mantuvo firme en el centro del arco y contuvo el disparo. Diez minutos más tarde, a los 80', una jugada de Bolivia terminó en falta dentro del área sobre Camacho. Tras la revisión del VAR, se cobró penal, pero el disparo de Maraude fue atajado por el arquero Alejandro Longoni.

Finalmente, a los 90+7', Fabio Pandolfi marcó el 4-0 definitivo tras un error en la salida de Matías Espinosa, quien perdió el balón ante la presión italiana. Tras esa acción, el delantero definió para cerrar el marcador.

Bolivia enfrentará a Catar el domingo, mientras que Italia se medirá ante Sudáfrica.

