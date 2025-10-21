TEMAS DE HOY:
¡Atención hinchas! Red Uno transmitirá los partidos de La Verde en el Mundial Sub-17

La transmisión será por señal abierta y la página web, reduno.com.bo. El debut de la selección es el 3 de noviembre. 

Martin Suarez Vargas

21/10/2025 12:26

Selección boliviana Sub-17. Foto: Redes sociales, La Verde FBF.
Bolivia.

El sueño mundialista de la selección boliviana Sub-17 y de todo el país está a punto de comenzar. El próximo 3 de noviembre, desde las 08:30 de la mañana, La Verde debutará frente a Sudáfrica y el encuentro será transmitido por la señal abierta y el sitio web de la Red Uno de Bolivia. También llevará a toda su audiencia la transmisión en vivo de los partidos ante Italia y Catar. 

Después de 38 años, Bolivia vuelve a estar presente en un Mundial de esta categoría. La Red Naranja se encargará de transmitir el debut de La Verde Sub-17 y los otros partidos que le toque jugar en su grupo, permitiendo que los hinchas de todo el país sigan cada jugada, pase y gol de la selección juvenil.

El compromiso se jugará en el Aspire Academy Pitch 3, en territorio catarí, y el combinado nacional se encuentra preparado para el desafío.

La selección boliviana Sub-17 integra el Grupo A del Mundial, junto a Catar, Sudáfrica e Italia.

 

