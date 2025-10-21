¡Máxima tensión! Policía desenfunda su arma para contener una pelea durante un partido

Un partido de fútbol en Colonia Santa Rosa, al norte de Salta, Argentina, terminó en máxima tensión luego de que un policía desenfundara su arma reglamentaria en plena cancha. El hecho se produjo durante el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, correspondiente al torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo.

Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el efectivo apuntó al suelo y hacia los costados mientras intentaba contener a un grupo de jugadores que se le acercaba con actitud agresiva. Otros policías intervinieron rápidamente para calmar la situación y retirar al uniformado, mientras la tensión crecía dentro y fuera del estadio.

El partido finalizó con victoria de Ferro por 2 a 1 (4 a 3 en el global), pero el resultado quedó opacado por los incidentes. Testigos indicaron que todo comenzó tras una serie de reclamos al árbitro que encendieron los ánimos de los equipos y del público.

Casi al mismo tiempo, en San Ramón de la Nueva Orán, otro partido debió ser suspendido por agresiones durante el superclásico entre Gimnasia y Pizarro. El asistente Gustavo Aparicio fue agredido con un objeto desde la tribuna, lo que obligó a finalizar el encuentro, que iba 2 a 0 a favor de Gimnasia. El resultado global favoreció al “León” de Pizarro por 3 a 2.

Ambos episodios reavivaron la preocupación por la violencia en las ligas regionales del norte argentino, generando alerta entre autoridades y aficionados.

Mira la programación en Red Uno Play