Deportes

¡Hoy vuelve la Champions! Estos son los partidazos que se jugarán

En distintos escenarios de Europa se jugarán duelos atractivos por la tercera jornada del nuevo formato de la competencia. 

Martin Suarez Vargas

21/10/2025 10:05

De izquierda a derecha: Kylian Mbappé jugador del Real Madrid, Erling Haaland futbolista del Manchester City, Robert Lewandowski del Barcelona y Harry Kane del Bayern Múnich. Foto: UEFA Champions League.
Europa.

Escuchar esta nota

La Champions League retorna hoy martes con duelos atractivos correspondientes a la tercera jornada del nuevo formato de la competencia, luego de un paréntesis por los compromisos de las selecciones en la fecha FIFA. En total, se jugarán nueve partidos en distintos escenarios del continente europeo.

El primero en entrar en acción será el Barcelona de España, que recibirá al Olympiacos de Grecia desde las 12:45. En el mismo horario, en Kazajistán, el Kairat enfrentará al Pafos de Chipre.

A las 15:00, Newcastle de Inglaterra se medirá ante el Benfica de Portugal; también a la misma hora, el PSV de Países Bajos recibirá al Napoli de Italia. Siguiendo con ese horario, el Leverkusen de Alemania enfrentará al PSG de Francia, reciente campeón de la Champions, mientras que la Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica recibirá al Inter de Italia.

En otros duelos destacados, el Copenhagen de Dinamarca se enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania, y en España, el Villarreal recibirá al Manchester City de Inglaterra. Finalmente, también a las 15:00, Arsenal de Inglaterra jugará contra el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone.

Mira la programación en Red Uno Play

