“Dimos un gran paso”: Fernando Costa destaca la inauguración de la Casa de La Verde

En el marco de los 100 años de vida institucional de la Federación Boliviana de Fútbol, los dirigentes del balompié nacional inauguraron este 20 de octubre la Casa de la Verde en La Paz. El presidente de la FBF, Fernando Costa, calificó la jornada como “maravillosa y emotiva” para todos los amantes del fútbol en Bolivia durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda.

Costa anunció que esta nueva instalación será un espacio clave para la selección nacional, que a partir de diciembre podrá entrenar en la cancha para preparar los próximos repechajes.

“Hemos dado un gran paso como fútbol boliviano porque, luego de una gran fractura, se ve una armonía. Son pasos que se van dando hacia adelante, avanzando”, afirmó.

Asimismo, destacó la apuesta por proyectos de infraestructura impulsados desde Conmebol, señalando que después de la entrega de la Casa de la Verde, ya se trabaja en la presentación y solicitud de financiamiento para la construcción de la Casa de la Verdecita.

En otro ámbito, Costa informó que fue nombrado miembro de la comisión comercial y de marketing de la FIFA, un cargo desde el cual aseguró que trabajará no solo por el fútbol boliviano, sino también por el fútbol mundial. “Vamos a esforzarnos para generar mejores ingresos y una mejor imagen para todo el fútbol mundial”, concluyó.

