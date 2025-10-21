Gianni Infantino: "Vamos a traer un Mundial a Bolivia"

Durante la tarde de este lunes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de la selección boliviana, conocido como 'La Casa de La Verde', ubicado en la zona sur de La Paz. En su discurso, el máximo dirigente del fútbol mundial destacó la importancia de las nuevas infraestructuras para el crecimiento del deporte en el país y aseguró que existe la posibilidad de que Bolivia sea sede de un Mundial, aunque aún no está definido de qué categoría.

“Vamos a traer un Mundial, claro por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos. Pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, por la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, afirmó Infantino, subrayando su entusiasmo por contribuir al desarrollo del fútbol boliviano.

Además, el presidente de la FIFA mencionó que dialogará con el presidente electo de Bolivia para explorar cómo la institución puede apoyar y contribuir al fútbol local, reforzando el compromiso de la FIFA con el crecimiento del deporte en la región.

La inauguración de “La Casa de La Verde” marca un hito histórico para la selección nacional, ya que por primera vez contará con un centro de alto rendimiento propio, con instalaciones modernas destinadas a entrenamientos, recuperación física y planificación estratégica de los equipos bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play