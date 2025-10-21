¡Eran sus amigas! Adolescente fue acosada de manera insoportable (Video)

La comunidad de Sevilla (España) está conmocionada por la pérdida de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que estudiaba tercero de la ESO en el colegio Irlandesas de Loreto. Sandra, apasionada del fútbol y con sueños de convertirse en militar, decidió poner fin a su vida la semana pasada tras sufrir presunto acoso escolar por parte de tres compañeras.

Familiares y vecinos se concentraron este viernes frente a su vivienda en la calle Rafael Laffón, abrazados entre lágrimas y con pancartas que pedían justicia. El tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, aseguró que el objetivo es que se depuren responsabilidades y que ninguna otra familia pase por una situación similar.

Según la familia, los padres denunciaron el acoso ante el colegio en dos ocasiones, a finales del curso pasado y al inicio del actual. Sin embargo, el centro no activó el protocolo de protección contra el acoso, limitándose a cambiar de aula a las presuntas agresoras. Mientras tanto, Sandra continuó recibiendo insultos y hostigamiento por parte de sus antiguas amigas.

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional ha incautado el teléfono móvil de Sandra para investigar posibles mensajes de acoso. La Fiscalía de Sevilla ha abierto un expediente de investigación tanto sobre las presuntas agresoras como sobre la actuación del colegio, ante posibles incumplimientos de los protocolos de prevención de acoso escolar y de conductas autolíticas, dado que la menor ya había mostrado señales de riesgo.

La Junta de Andalucía denunció formalmente el caso ante la Fiscalía por no activar los protocolos correspondientes, y el Ministerio Público ha iniciado diligencias por la difusión de imágenes y datos personales de las menores involucradas en redes sociales.

Amigos, compañeros y docentes han destacado la valentía de Sandra al compartir lo que vivía, y han subrayado la necesidad de que la sociedad, los colegios y las familias trabajen juntos para prevenir el acoso escolar. “Algo estamos haciendo mal cuando la víctima debe demostrar que es víctima mientras los agresores siguen con su vida como si nada”, reflexionó el tío de la joven.

El colegio, por su parte, ha pedido calma y asegura colaborar con las autoridades, mientras se refuerza la seguridad en las inmediaciones y se evalúa la actuación de la dirección del centro. La familia ha dejado claro que presentará una denuncia penal para exigir justicia y garantizar que se investiguen todas las responsabilidades.

