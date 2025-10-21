[Imágenes fuertes] Hombre muere atacado por una boa en una comunidad indígena

Un hombre perdió la vida tras ser atacado por una boa constrictora en la provincia de Loreto, Perú, dentro de una comunidad indígena cercana a la frontera con Ecuador.

Según informaron las autoridades locales, el reptil de gran tamaño envolvió a la víctima, provocándole la muerte por constricción. El ataque se produjo mientras el hombre se encontraba en una zona boscosa, alejada de la comunidad.

Los comunarios intentaron rescatarlo de inmediato, pero al retirar al animal, el hombre ya había fallecido. Las autoridades locales y miembros de la comunidad están alertando sobre los riesgos de la fauna silvestre en la región, haciendo un llamado a extremar precauciones.

Las investigaciones continúan para registrar oficialmente el incidente y tomar medidas preventivas en la zona.

Imágenes sensibles:

