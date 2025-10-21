TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

Internacional

¡Indignante ataque! Anciana de 82 años es agredida en estación de metro de Ámsterdam

El violento episodio quedó registrado en video y la policía neerlandesa busca al agresor que golpeó a la mujer tras intentar colarse en un torniquete.

Ligia Portillo

21/10/2025 10:43

¡Indignante ataque! Anciana de 82 años es agredida en estación de metro de Ámsterdam. Foto: Captura de pantalla
Países Bajos

Un indignante caso de violencia hacia una persona mayor conmociona a la capital neerlandesa. Una mujer de 82 años fue agredida el pasado 26 de mayo en la estación Ganzenhoef del metro de Ámsterdam (Países Bajos), según se aprecia en un video difundido este lunes por la Policía de la ciudad en sus redes sociales.

En las imágenes, se observa cómo el agresor se coloca detrás de la víctima mientras ella utiliza el torniquete para ingresar al metro. Al percatarse de la situación, la mujer intenta impedir que el hombre se cuele sin pagar, momento en el que este la empuja y le propina varios golpes antes de escapar por las escaleras mecánicas.

Según medios locales, la víctima gritó pidiendo ayuda, pero al no haber nadie cerca decidió continuar hasta la estación Amsterdam Central, donde solicitó asistencia a un empleado de GVB, la empresa de transporte público local. Posteriormente, la anciana se sintió mal y perdió el conocimiento; fue atendida por paramédicos y trasladada a su domicilio.

La Policía de Ámsterdam ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero del agresor, que hasta el momento permanece desconocido.

Imágenes sensibles:

 

