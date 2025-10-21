Tragedia y misterio: Dos hombres fueron hallados sin vida en diferentes días, pero en la misma casa en Reino Unido

Detectives británicos iniciaron una intensa investigación tras la misteriosa muerte de dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados con solo días de diferencia en la misma vivienda, ubicada en Watton, Norfolk, Reino Unido. La policía calificó ambos casos como "inexplicables" y está indagando si existe un vínculo entre las tragedias.

El caso más reciente ocurrió este lunes, cuando agentes de policía acudieron a la dirección tras recibir una alerta. Los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la muerte del hombre, de unos 60 años, en la escena. Inmediatamente, se acordonó la propiedad y se inició una investigación sobre esta "muerte inexplicable".

La Policía de Norfolk (Norfolk Constabulary) ha confirmado que este hallazgo se suma a otro cuerpo descubierto en la misma casa el lunes 13 de octubre. El primer hombre, de alrededor de 40 años y sin parentesco con el segundo fallecido, también fue declarado muerto en el lugar por los equipos de emergencia.

Actualmente, ambos decesos están bajo investigación. Se espera el informe de la autopsia, incluyendo los resultados toxicológicos, para intentar arrojar luz sobre las circunstancias de las muertes.

El Detective Jefe Inspector Matt Stuart declaró: "Estamos en las etapas iniciales de la investigación y explorando diversas líneas de investigación, incluida la posibilidad de que exista algún vínculo entre los dos fallecimientos. Mantenemos la mente abierta y trabajamos para establecer plenamente las circunstancias de ambas muertes".

