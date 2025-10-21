Alias 'El Colla' no se presentó a declarar sobre la presencia de Marset en Santa Cruz

Erland Ivar García López, más conocido como 'El Colla', no se presentó este martes ante el Ministerio Público, donde debía brindar su declaración informativa en calidad de testigo por las afirmaciones que realizó en redes sociales sobre la presunta presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz.

De acuerdo con su defensa legal, García habría presentado un certificado médico que justificaría su inasistencia. La Fiscalía aún no ha determinado una nueva fecha para su comparecencia.

“El Colla” fue citado luego de que publicara un video en redes sociales denunciando el secuestro de su expareja, Sorayda V.R.M., y de su chofer, señalando directamente a Marset como responsable del hecho. Según García, el narcotraficante habría advertido con atentar contra sus familiares.

Tras la difusión del video, la Policía activó operativos en distintos puntos de la capital cruceña, tanto para dar con los responsables del secuestro como para verificar la información sobre la supuesta presencia de Marset en el departamento cruceño.

Mientras tanto, la Policía continúa movilizada en la búsqueda de los secuestradores, y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento sobre la situación legal de “El Colla” y los avances de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play