Policial

Dos vehículos chocaron al intentar desviar las filas por combustible en La Paz

Los conductores, conscientes de la complicada situación, acordaron reparar los daños en sus motorizados.

Silvia Sanchez

21/10/2025 17:20

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un leve accidente de tránsito se registró este martes en la ciudad de La Paz, entre dos vehículos que intentaban desviar las extensas filas formadas en las inmediaciones de varias estaciones de servicio, donde los conductores esperan durante horas para abastecerse de combustible.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Francisco Pizarro y Héroes del Acre. Ambos conductores, afectados por el choque, llegaron a un acuerdo amistoso para reparar sus motorizados sin mayores incidentes.

“Las filas son un problema que estamos atravesando hace mucho tiempo. No sé cuándo se va a arreglar esto; mire cómo están los vehículos”, comentó uno de los afectados.

Transportistas y conductores particulares lamentaron la persistencia de las largas filas en distintos puntos de la ciudad y esperan que el abastecimiento se normalice en los próximos días.

 

