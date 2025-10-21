Zelenski y líderes europeos apoyan alto el fuego inmediato e inviolabilidad de fronteras

Berlín, 21 oct (EFE)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos subrayaron este martes en una declaración conjunta su apoyo a la postura de Estados Unidos de un alto el fuego inmediato, entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales, al tiempo que insistieron en aumentar la presión sobre Rusia.

"Apoyamos firmemente la posición del presidente (estadounidense, Donald) Trump, de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones. Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", indicó la declaración conjunta en un comunicado del Gobierno alemán.

El texto lo firmaron Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el presidente finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; además del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Los firmantes también señalaron que es necesario aumentar la presión sobre la economía rusa y su industria de defensa hasta que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté dispuesto a la paz.

En este sentido, se están desarrollando medidas para utilizar todo el valor de los activos soberanos inmovilizados de Rusia, de manera que Ucrania disponga de los recursos que necesita, agregaron.

Según Zelenski y los líderes europeos, "las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte que se toma en serio la paz".

"Todos podemos ver que Putin sigue optando por la violencia y la destrucción. Por lo tanto, tenemos claro que Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego", subrayaron.

La declaración recordó que a finales de esta semana, los líderes europeos se reunirán en el Consejo Europeo y en el formato de la llamada "Coalición de Voluntarios" para debatir cómo llevar adelante esta labor y seguir apoyando a Ucrania.

"Todos estamos unidos en nuestro deseo de una paz justa y duradera, que el pueblo de Ucrania se merece", afirmaron los líderes firmantes.

EFE

egw/smm/cg

Mira la programación en Red Uno Play