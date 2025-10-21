¡Se agarraron a golpes! Gritos y peleas por la dirigencia del Conamaq en La Paz

Momentos de tensión y enfrentamientos se registraron este martes en la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), ubicada en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, donde se produjo una pelea por el control de la dirigencia.

El dirigente Ricardo Choque denunció que un grupo de personas intentó tomar por la fuerza las instalaciones de la organización, lo que derivó en empujones y golpes entre los dos bandos.

“Ellos armaron un grupo y querían asumir, pero como Conamaq Bolivia se va a respetar a la dirigencia electa. Que no se dejen engañar, nosotros tenemos nuestro mandato; cuando termine nuestra fecha, en marzo, vamos a dejar el cargo y otro va a asumir”, afirmó Choque.

Según la denuncia, la noche anterior el mismo grupo habría ingresado de manera violenta a las oficinas, trepando por las paredes y forzando las cerraduras, además de cubrir las cámaras de seguridad para evitar ser identificados.

“Ayer entraron los supuestos autonombrados por la pared, forzaron la puerta. Solo estaba la secretaria, rompieron la chapa y se llevaron equipos. Aquí teníamos alambrado y letreros”, agregó el dirigente.

La actual dirigencia instaló una vigilia en las afueras de las oficinas y advirtió que hará respetar su mandato hasta la conclusión del periodo establecido en marzo del próximo año.

Mira la programación en Red Uno Play