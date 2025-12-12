Gremiales del Nuevo Mercado La Ramada piden que Alcaldía pague deuda y entregue la concesión

El pasado 10 de diciembre, el Nuevo Mercado La Ramada sufrió un corte de energía eléctrica debido a facturas impagas durante siete meses.

Este jueves, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó en conferencia de prensa que los comerciantes deben asumir la responsabilidad del pago de servicios básicos, como agua y electricidad.

En respuesta, los comerciantes del mercado solicitaron que la Alcaldía cubra las deudas acumuladas y se comprometieron a asumir los pagos en adelante.

La dirigente Jacqueline Miranda informó que este jueves hubo una reunión en la exterminal, donde se pidió también que se otorgue la concesión del mercado, lo cual permitiría a los gremiales encargarse de la administración, mantenimiento y limpieza, sin que el espacio deje de ser de propiedad municipal.

“El alcalde no va a pagar de su bolsillo, los servicios se cancelan con los impuestos que pagamos”, expresó una comerciante.

Aunque el servicio eléctrico fue restituido, el conflicto entre autoridades municipales y gremiales sigue latente, con posturas divididas sobre quién debe cubrir las obligaciones y cómo se debe gestionar el mercado.

