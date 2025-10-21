Una joven escocesa protagonizó uno de los engaños más desconcertantes de los últimos tiempos al fingir durante meses un embarazo, el parto y hasta la muerte de su “bebé”, que en realidad nunca existió. La protagonista, Kira Cousins, de 22 años y oriunda de la ciudad de Airdrie, logró convencer a familiares y amigos de que se había convertido en madre primeriza.

Para sostener la farsa, Kira utilizó una barriga prostética, compartió falsas ecografías y publicó en redes sociales que su hija —a la que llamó Bonnie-Leigh Joyce— había nacido el 10 de octubre con un peso de 2,3 kilos. Incluso organizó una fiesta de revelación de género y un baby shower, donde recibió regalos por cientos de libras esterlinas.

El engaño fue tan elaborado que la joven llegó a compartir fotos del supuesto parto y a decirle a una amiga que su bebé había muerto, en un intento desesperado por mantener la historia. Sin embargo, las sospechas comenzaron cuando nadie había visto llorar al recién nacido ni Kira permitía que lo tocaran, alegando que estaba “delicado de salud”.

La verdad salió a la luz a mediados de octubre, cuando su madre descubrió en la habitación de Kira a “Bonnie-Leigh”, una muñeca Reborn —réplicas hiperrealistas de bebés— escondida entre sus pertenencias.

“En mis propias palabras, aclaremos esto. Estaba en la cama cuando mi madre entró en mi habitación y descubrió que era una muñeca”, reconoció Cousins en un video publicado en TikTok el 16 de octubre, donde admitió haber engañado a todos.

Fingió embarazo, parto y muerte de su “bebé”: el engaño de una joven que usó una muñeca.Foto: Daily Record

El hombre que creía ser el padre también fue víctima de la farsa. Durante casi una semana pensó que tenía una hija de seis días, hasta descubrir que todo había sido una invención. Conocidos de la joven la describieron como una “mentirosa en serie” por la manipulación emocional que ejerció sobre su entorno.

El caso ha generado una mezcla de asombro y consternación en Escocia, donde medios locales lo califican como uno de los fraudes personales más extraños del año.

Kira Cousins anunció que este martes 21 de octubre realizará una transmisión en vivo por Instagram a las 16:00 (hora local) para “explicar sus acciones” y “pedir disculpas públicas” tras el escándalo que conmocionó a su comunidad.

Mira la programación en Red Uno Play