Reforma Judicial: TSJ convoca a diálogo interinstitucional para el 9 de noviembre en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció este martes la convocatoria a un diálogo interinstitucional para la Reforma Judicial, programado para el domingo 9 de noviembre, con el objetivo de construir una justicia más cercana, eficiente y al servicio del pueblo boliviano.

“Luego de haber tocado en sala plena algunas determinaciones, queremos informar al pueblo boliviano lo siguiente: Convocaremos como Órgano Judicial al diálogo interinstitucional para la Reforma Judicial. Este diálogo será convocado para el domingo 9 de noviembre. De igual manera haremos la invitación correspondiente al presidente Rodrigo Paz, que se ha comprometido en reforzar el trabajo que venimos realizando como Órgano Judicial”, informó Saucedo.

El titular del TSJ explicó que la convocatoria busca reunir a los distintos actores del sistema judicial, a instituciones del Estado y a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de construir consensos en torno a una reforma estructural e integral del sistema de justicia boliviano.

Los cuatro ejes temáticos son:

Saucedo señaló que el proceso estará enfocado en cuatro ejes temáticos fundamentales: Presupuesto del Órgano Judicial, para garantizar sostenibilidad y autonomía financiera. Reformas normativas, orientadas a modernizar el marco legal y fortalecer la independencia judicial. Desarrollo tecnológico y modernización de la administración de justicia, con el propósito de agilizar los procesos y mejorar el acceso ciudadano.

Carrera judicial, para fortalecer la meritocracia, la estabilidad laboral y la formación continua de jueces y funcionarios.

El presidente del TSJ reiteró que la convocatoria responde al compromiso institucional de “seguir trabajando en la construcción de una justicia que le sirva al pueblo boliviano”, reafirmando la apertura del Órgano Judicial a un proceso participativo, transparente y orientado al bien común.

