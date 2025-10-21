TEMAS DE HOY:
Internacional

“Fuimos nosotros”: Resuelven el misterio de los ovnis masivos en Nueva Jersey

Tras una ola de avistamientos que mantuvo en vilo a cientos de residentes en Estados Unidos, las autoridades y testigos confirmaron finalmente el origen de los enigmáticos objetos voladores.

Jhovana Cahuasa

21/10/2025 11:16

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Escuchar esta nota

Un hecho curioso se suscitó aproximadamente hace un año, entre noviembre y diciembre de 2024, cuando una serie de misteriosos avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) despertó gran curiosidad y preocupación en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los residentes alarmados reportaron luces extrañas y aeronaves con diseños poco convencionales, generando especulaciones y un intenso debate en medios de comunicación tradicionales y digitales.

Las actividades quedaron registradas en videos, especialmente uno en Atlantic City, donde se podía ver una luz blanca muy intensa en el cielo que desaparecía de repente, sin dejar rastro.

Fue en agosto de 2025, durante la cumbre UAS and Launched Effects Summit celebrada en Fort Rucker, se reveló la verdad. Una firma privada, contratada por el ejército de Estados Unidos, entregó los detalles de las pruebas tecnológicas realizadas en la zona.

Un representante de la empresa, que prefirió mantener el anonimato, sorprendió con su declaración:

“¿Recuerdan el gran susto por ovnis en Nueva Jersey el año pasado? Bueno, fuimos nosotros”, afirmó a NBC.

Con esas declaraciones, finalmente el enigma ha sido resuelto. Tras investigaciones secretas y la atención directa de autoridades federales, se confirmó que los objetos no eran extraterrestres, sino el resultado de experimentos altamente secretos realizados por humanos. La revelación sorprendió a la comunidad y disipó meses de teorías sobre visitantes de otros mundos.

El caso se convirtió en un fenómeno viral, y la resolución del misterio no solo calmó a los ciudadanos, sino que también abrió un debate sobre la transparencia de proyectos gubernamentales y la curiosidad humana por lo desconocido.

 

 

