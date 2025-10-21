TEMAS DE HOY:
Furia en Tucumán: El capitán Leandro Díaz pide abrir una puerta para pelear con un hincha tras la derrota

El clima hostil, originado por la previa decisión de los jugadores de no concentrar por una deuda de premios, estalló al finalizar el encuentro.

21/10/2025 9:12

Furia en Tucumán: El capitán Leandro Díaz pide abrir una puerta para pelear con un hincha tras la derrota. Captura de video.
Atlético Tucumán vive horas de extrema tensión. Tras la derrota 2-1 ante San Lorenzo por la 13ª fecha del Torneo Apertura, el capitán Leandro "Loco" Díaz protagonizó un escándalo al intentar enfrentarse físicamente con un hincha en el estadio Monumental José Fierro.

El clima hostil, originado por la previa decisión de los jugadores de no concentrar por una deuda de premios, estalló al finalizar el encuentro, según informa el portal TN.

Reclamos en el entretiempo y el pedido insólito

La tensión fue creciendo a lo largo del partido. Ya al retirarse al vestuario en el entretiempo, tras el empate de San Lorenzo, Díaz había reaccionado a los insultos de los fanáticos, pidiéndoles que dirigieran su enojo contra la dirigencia del club.

Sin embargo, lo más grave ocurrió al consumarse la derrota. En medio de un picante intercambio con los plateístas, el delantero tuvo una reacción inesperada antes de abandonar el campo de juego.

Leandro Díaz le solicitó a un empleado del club que le abriera la puerta de acceso a la platea para ir a pelearse con un hincha al que había estado señalando.

El fanático se acercó al blindex que separa la tribuna del campo, quedando ambos cara a cara mientras el colaborador buscaba la llave. Afortunadamente, otras personas intervinieron, y la situación de bronca se diluyó antes de que el jugador pudiera acceder a la tribuna, poniendo fin al tenso episodio.

Vea el video:

 

 

 

