¡Lo pillaron infraganti! Sujeto robaba en la empresa donde era cuidador

Un sujeto fue sorprendido infraganti mientras intentaba sustraer objetos de valor de una empresa ubicada en el octavo anillo, zona norte de la ciudad. Según el propietario del establecimiento, esta sería la cuarta vez que el individuo ingresaba a robar.

“Lo hemos pillado infraganti robando, ya ha hecho muchos destrozos, ha robado muchas cosas. Fueron cuatro veces que ha entrado a robar”, declaró el dueño de la empresa.

Según el propietario, el sujeto trabajaba en el lugar como cuidador y aprovechó la confianza que se le tenía para sustraer objetos de valor. Indicó también que habría otras personas involucradas.

“Tenemos las cámaras de seguridad, se han robado garrafas, computadoras, televisores, todo”, añadió. “Aprovechó la confianza, era un cuidador que trabajaba para nosotros”, reiteró.

Tras ser retenido por los mismos trabajadores del lugar, fue entregado a la Policía, que acudió al sitio y lo trasladó hasta el módulo policial de Los Tusequis para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades se encuentran revisando el material audiovisual y tomando declaraciones para esclarecer el caso y dar con los posibles cómplices.

