Video: ¡Caos con peces vivos! Enorme pecera se rompe e inunda un restaurante en China

Un día normal en un restaurante chino se transformó en un verdadero caos acuático cuando una enorme pecera decorativa se rompió repentinamente, provocando una inundación en el comedor y dejando a decenas de peces nadando en el lugar.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local y compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por la magnitud del incidente. En las imágenes se observa el momento exacto en que el cristal del acuario se quiebra y una gran cantidad de agua se desborda, cubriendo el piso del restaurante.

El personal del establecimiento, sorprendido por la situación, quedó momentáneamente desconcertado sin saber cómo reaccionar. Algunos empleados intentaron rescatar a los peces con baldes y utensilios de cocina mientras otros se apresuraban a desconectar equipos eléctricos para evitar accidentes.

