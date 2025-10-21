TEMAS DE HOY:
Jornada electoral Abuso a menor Choque multiple

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Caos con peces vivos! Enorme pecera se rompe e inunda un restaurante en China

El insólito incidente fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El comedor quedó completamente cubierto de agua con decenas de peces vivos.

Jhovana Cahuasa

20/10/2025 21:35

Escuchar esta nota

Un día normal en un restaurante chino se transformó en un verdadero caos acuático cuando una enorme pecera decorativa se rompió repentinamente, provocando una inundación en el comedor y dejando a decenas de peces nadando en el lugar.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local y compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por la magnitud del incidente. En las imágenes se observa el momento exacto en que el cristal del acuario se quiebra y una gran cantidad de agua se desborda, cubriendo el piso del restaurante.

El personal del establecimiento, sorprendido por la situación, quedó momentáneamente desconcertado sin saber cómo reaccionar. Algunos empleados intentaron rescatar a los peces con baldes y utensilios de cocina mientras otros se apresuraban a desconectar equipos eléctricos para evitar accidentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD