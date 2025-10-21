TSE destaca informes internacionales que avalan la transparencia del proceso electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, en una entrevista brindada este lunes a Red Uno, se refirió a las movilizaciones y protestas de algunas plataformas ciudadanas que denunciaron un presunto fraude electoral.

Ávila señaló que el TSE recibió cinco informes de organismos internacionales que participaron como observadores del proceso.

“El día de hoy hemos recibido cinco informes de comisiones de observación electoral, y todas las misiones coinciden en que el proceso electoral ha sido seguro, transparente y confiable”, manifestó.

El vocal agregó que la Organización de Estados Americanos (OEA) también presentó su informe preliminar, en el que concluye que el proceso fue llevado adelante con absoluta seguridad, responsabilidad y confiabilidad.

“Nosotros estamos satisfechos con estos informes, pero estamos avanzando en lo que es el cómputo. Ya terminamos el cómputo en el exterior; Oruro y Tarija han culminado sus cómputos, y los ciudadanos pueden corroborar que los resultados de estos departamentos son idénticos a los del Sirepre”, afirmó Ávila.

Según el vocal, el TSE prevé concluir el cómputo oficial a nivel nacional hasta el martes 21 de octubre.

Finalmente, Ávila destacó que cualquier ciudadano puede acceder al sistema de cómputo y consultar el acta de su mesa de sufragio para comparar los datos, con el fin de fortalecer la transparencia del proceso electoral.

