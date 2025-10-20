TEMAS DE HOY:
TSE entregará credenciales a autoridades electas el 5 de noviembre

El vocal explicó que, una vez concluido el proceso nacional y oficializados los resultados por parte del TSE, el OEP concentrará sus esfuerzos en preparar la convocatoria para las elecciones subnacionales.

Hans Franco

20/10/2025 11:34

Foto: TSE entregará credenciales a autoridades electas el 5 de noviembre
La Paz

Escuchar esta nota

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el calendario electoral establece la entrega oficial de credenciales a las nuevas autoridades electas el próximo 5 de noviembre, mientras que la posesión del nuevo gobierno se realizará el 8 de noviembre.

“El calendario electoral fija la entrega de credenciales el 5 de noviembre y en realidad la posesión del nuevo gobierno será el 8 de noviembre. Ya nosotros tendríamos que sacar la convocatoria para las elecciones subnacionales, como órgano electoral tenemos esa tarea pendiente que la estamos realizando”, señaló Ávila en entrevista con Red Uno.

El vocal explicó que, una vez concluido el proceso nacional y oficializados los resultados por parte del TSE, el Órgano Electoral Plurinacional concentrará sus esfuerzos en preparar la convocatoria para las elecciones subnacionales, que definirán a las nuevas autoridades departamentales, municipales y regionales del país.

Con la entrega de credenciales y la posterior posesión del nuevo gobierno, Bolivia cerrará oficialmente el ciclo electoral nacional y abrirá una nueva etapa política e institucional, marcada por la renovación de los niveles de gobierno subnacional prevista para los próximos meses.

