Un lamentable accidente enlutó a una familia alteña este fin de semana. Un niño de 13 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras lavaba su ropa e intentaba conectar el cargador de su celular con las manos mojadas.

El hecho ocurrió la tarde del sábado en su domicilio, donde, según el reporte policial, el menor recibió una descarga fatal al manipular el enchufe sin precaución. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue electrocución.

“De las investigaciones preliminares se tiene que el menor estaría lavando su ropa dentro de su domicilio y manipulando al mismo tiempo su celular, en eso es que ha sufrido una descarga eléctrica”, señalaron desde el Ministerio Público.

La Fiscalía abrió una investigación y citó a los padres del menor para conocer las circunstancias del hecho, además de determinar si el niño se encontraba bajo supervisión al momento del accidente.

“Vamos a llamar a los papás para conocer quién estaba a cargo del menor y en qué condiciones se produjo el hecho”, indicó una fuente fiscal.

Las autoridades recordaron la importancia de no manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas y de mantener alejados a los niños de enchufes, cargadores y extensiones.

Mira la programación en Red Uno Play