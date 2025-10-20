TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

La OEA felicita a Paz por su victoria electoral en Bolivia y le ofrece trabajar juntos

La misión de observación electoral de la OEA publicará próximamente su informe preliminar con sus hallazgos y recomendaciones sobre el proceso electoral.

EFE

19/10/2025 23:40

La OEA felicita a Paz por su victoria electoral en Bolivia y le ofrece trabajar juntos. Foto: EFE.
Washington, Estados Unidos

Escuchar esta nota

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó este domingo a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y le ofreció trabajar juntos para promover la "paz y la prosperidad"

"Felicito a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones, y a todo el pueblo boliviano por una segunda vuelta ejemplar. LA OEA está lista para continuar trabajando junto al Estado Plurinacional de Bolivia y sus nuevas autoridades democráticamente electas, en pos de la paz y la prosperidad para todo el país y el Hemisferio", declaró en la red social X.

Ramdin recordó que la misión de observación electoral de la OEA publicará próximamente su informe preliminar con sus hallazgos y recomendaciones sobre el proceso electoral.

El senador opositor de centro Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

La OEA felicita a Paz por su victoria electoral en Bolivia y le ofrece trabajar juntos

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD