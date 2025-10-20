FBF presenta primera fase de La Casa de La Verde con presencia de Infantino y Domínguez

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) celebra este lunes su centenario con un gran festejo que incluirá la presentación de la primera fase de la construcción de la Casa de la Verde, ubicada en la urbanización Terrazas de Achumani, en la zona sur de La Paz.

Se estima que la apertura oficial del centro de alto rendimiento, que contará con cuatro hectáreas, pueda darse en julio de 2026. La Casa de la Verde estará equipada con dos canchas, una de pasto sintético y otra de pasto natural, gimnasio, oficinas médicas, laboratorio, áreas húmedas y un hotel de concentración de tres pisos con habitaciones con baño privado, con capacidad para albergar a 170 personas.

El costo total del proyecto es de 35.776.525 bolivianos, con un plazo de ejecución de 452 días. El financiamiento incluye 1,7 millones de dólares de Conmebol, 1 millón de dólares de programas FIFA y 100 mil dólares de recursos propios de la FBF. Actualmente, la obra registra un avance de entre 35 y 40 por ciento.

Se espera que las canchas estén listas para los entrenamientos de la selección boliviana en preparación para los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, lo que permitirá a los jugadores contar con instalaciones modernas para su preparación.

