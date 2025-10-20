Según informaron autoridades, el 21,86% del total de beneficiarios proyectados ya hicieron el cobro del monto económico.
20/10/2025 13:25
El pago del Bono Juancito Pinto continúa a nivel nacional según el cronograma por terminación de carnet de identidad. Esta semana (20 al 26 de octubre) corresponde a los padres y tutores con terminación 3 y 4.
Hasta el momento, 491.058 estudiantes (21,86% del total proyectado) ya cobraron el bono.
Cronograma completo:
20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4
27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6
3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8
10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0
17 al 29 de noviembre: sin restricción
El pago se realiza a través de 56 entidades financieras y en zonas rurales se usarán brigadas móviles.
Requisito: presentar el carnet original y copia simple del padre, madre o tutor registrado.
