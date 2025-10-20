TEMAS DE HOY:
Accidente en Melga Narcotráfico Alianza Libre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Sigue el pago del bono Juancito Pinto: ¿Quiénes cobran esta semana?

Según informaron autoridades, el 21,86% del total de beneficiarios proyectados ya hicieron el cobro del monto económico.

Silvia Sanchez

20/10/2025 13:25

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El pago del Bono Juancito Pinto continúa a nivel nacional según el cronograma por terminación de carnet de identidad. Esta semana (20 al 26 de octubre) corresponde a los padres y tutores con terminación 3 y 4.

Hasta el momento, 491.058 estudiantes (21,86% del total proyectado) ya cobraron el bono.

Cronograma completo:

  • 20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

  • 27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

  • 3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

  • 10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

  • 17 al 29 de noviembre: sin restricción

El pago se realiza a través de 56 entidades financieras y en zonas rurales se usarán brigadas móviles.

Requisito: presentar el carnet original y copia simple del padre, madre o tutor registrado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD