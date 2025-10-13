Estas son las 56 entidades financieras habilitadas para el pago del Bono Juancito Pinto

El pago del Bono Juancito Pinto beneficiará a 2.324.000 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial, tanto del sistema educativo público como de convenio de todo el país.

Se prevé un acto de inauguración con la presencia de autoridades a nivel nacional, que se efectuará en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca.

El Ministerio de Educación publicó el cronograma de pago para las ciudades capitales y El Alto, señalando que este se encuentra definido por la terminación de la cédula de identidad del titular del cobro. El beneficio consta de un pago de Bs 200 por estudiante registrado actualmente en el sistema educativo.

La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani, en entrevista con Red Uno, informó que solo en las nueve ciudades capitales y en la ciudad de El Alto se realizará el pago del bono de acuerdo con la terminación del carnet de identidad del titular del cobro.

Asimismo, indicó que para las poblaciones alejadas y donde no existan entidades financieras cercanas, se habilitarán brigadas móviles del Banco Unión y de las Fuerzas Armadas para garantizar que el bono llegue a todos los estudiantes.

Cronograma de pago según terminaciones de carnet:

Del 13 al 19 de octubre cobrarán los titulares con las terminaciones 1 y 2

Del 20 al 26 de octubre lo harán los titulares con las terminaciones 3 y 4

Del 27 de octubre al 02 de noviembre cobrarán los titulares con las terminaciones 5 y 6

Del 03 al 10 de noviembre cobrarán quienes tengan las terminaciones 7 y 8

Del 10 al 16 de noviembre cobrarán quienes tengan las terminaciones 9 y 0.

Desde el 17 hasta el 29 de noviembre no habrá restricción de la numeración de la cédula de identidad.

Estas son las 56 entidades financieras habilitadas en todo el país:

Banco Unión

Banco Fortaleza

Banco Pyme Ecofuturo

Banco Prodem SA

Banco Pyme de la Comunidad

Crecer IFD

Diaconía IFD

CIDRE IFD

Fundación Pro Mujer IFD

Asociación Incubadora de Microempresas Productivas IMPRO IFD

FONDECO IFD

IDEPRO IFD

FUBODE IFD

La Promotora EFV

El Progreso EFV, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Meced”,

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Martín de Porres”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Antonio”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Carlos Borromeo”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “PIO X”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Roque”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Loyola”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Trinidad”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Mateo”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Mons. Félix Gainza”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Comarapa”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Educadores Gran Chaco”

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACEF”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Progreso”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural de Tarija”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Cantera”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Cristo Rey de Cochabamba”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro de Aiquile”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “San Martín”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Virgen de los Remedios”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “USAMA”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Francisco Solano”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Solucredit San Silvestre”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “COOPROLE”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral Potosí

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Paulo VI”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural de Chuquisaca”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Joaquín”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “El Chorolque”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria Hospicio

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José de Punata”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San José de Bermejo”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Quillacollo”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Fátima”

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia”

