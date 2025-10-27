El pago del Bono Juancito Pinto 2025 avanza en todo el territorio nacional, beneficiando a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial.

El desembolso comenzó el lunes 13 de octubre y se realiza a través de 56 entidades financieras habilitadas en todo el país. Con el fin de evitar aglomeraciones, el Ministerio de Educación implementó un cronograma de pago basado en la terminación del número de cédula de identidad de los beneficiarios o tutores.

Cronograma oficial de pagos

Del 27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

Del 3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

Del 10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

Del 17 al 29 de noviembre: sin restricción

En las ciudades capitales y en El Alto, el pago se realiza conforme al cronograma establecido. En cambio, en las zonas rurales de difícil acceso, se desplegarán brigadas móviles para garantizar la cobertura total del beneficio.

El único requisito para el cobro es presentar el carnet de identidad original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema educativo.

