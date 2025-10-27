Una mujer engañada se vengó y le pintó el auto a su exnovio

Un video difundido en redes sociales sorprendió a miles de usuarios al mostrar a una mujer pintando el automóvil de quien sería su expareja con frases de fuerte contenido. El hecho ocurrió en un estacionamiento de Ecuador y se viralizó en cuestión de horas.

En las imágenes se observa a la mujer, vestida de manera casual, con un aerosol en la mano, escribiendo mensajes sobre la carrocería de un vehículo blanco. Una de las frases más destacadas es “Perro infiel”, escrita en grandes letras en las puertas laterales, según informó Extra.

La escena se desarrolló a la vista de transeúntes y vecinos, que observaban incrédulos el acto de venganza. El momento fue grabado desde lo que parece ser un balcón cercano, mientras otro video muestra al auto circulando por las calles con las pintadas aún visibles.

Aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el trasfondo del hecho, usuarios en redes sociales asociaron la acción con una presunta infidelidad. Los clips fueron compartidos con frases como “infiel capturado” y “karma en acción”, lo que impulsó su rápida difusión en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook, señala Extra.

La polémica también se trasladó a los comentarios: algunos aplaudieron la “venganza” de la mujer, mientras que otros criticaron su accionar y recordaron que dañar un vehículo constituye un delito contra la propiedad privada.

La publicación acumuló miles de reproducciones y cientos de reacciones. “Dejando todas las evidencias posibles para que le demande por daños a propiedad privada e indemnización”, ironizó un usuario identificado como Agustín Abel en X.

Hasta el momento, se desconoce si el propietario del vehículo afectado presentó una denuncia formal ante la Policía o la Fiscalía. Sin embargo, de hacerlo, la mujer podría enfrentar sanciones legales que incluyan reparación económica por daños materiales y cargos por vandalismo, según informó Extra.

Por ahora, las autoridades policiales no han emitido un comunicado oficial sobre este caso, que ya generó un intenso debate en las redes.

Vea el video:

