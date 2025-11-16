Desde este lunes 17 de noviembre, los padres y tutores de estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto podrán cobrar el incentivo sin restricción por número de cédula de identidad, informó el Ministerio de Educación.

Con la conclusión del cronograma escalonado por terminación de carnet, que abarcó varias semanas para evitar aglomeraciones, comienza ahora la fase final del pago, que se extenderá hasta el 29 de noviembre.

El bono de Bs 200 está destinado a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial en todo el país. Hasta la fecha, ya más del 70% de los beneficiarios recibió el incentivo, que busca reducir la deserción escolar y premiar el esfuerzo académico.

En áreas rurales

En las zonas alejadas donde no hay entidades financieras, brigadas móviles apoyadas por el Ministerio de Defensa, Banco Unión y Entel se desplazan para garantizar que el beneficio llegue a todos los estudiantes.

Avance del pago

Según el Ministerio de Educación, más de 1,5 millones de estudiantes ya recibieron el bono. Esto representa alrededor del 70% del total previsto.

Con información de ABI.

