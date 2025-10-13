TEMAS DE HOY:
Nacionales

Largas filas en el Segip para sacar carnet de identidad por el inicio del pago del Bono Juancito Pinto

Padres y madres de familia acuden a las oficinas del Segip, para tramitar o renovar sus cédulas de identidad, motivados por el inicio del pago del beneficio estudiantil. En otros casos para emitir su voto el próximo 19 de octubre.

Jhovana Cahuasa

13/10/2025 8:23

Este lunes inicia oficialmente el pago del Bono Juancito Pinto en todo el país, lo que generó una alta afluencia de personas en las diferentes oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

En Santa Cruz, se observaron largas filas de padres y madres de familia que buscan obtener o renovar su cédula de identidad para poder cobrar el beneficio destinado a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial.

Sin embargo, el Ministerio de Educación aclaró que no es requisito presentar el carnet original del estudiante para realizar el cobro. Basta con contar con el carnet del padre, madre o tutor y una fotocopia simple del documento de identidad.

En las oficinas de la capital cruceña, no todas las personas hacen fila por el Bono Juancito Pinto; muchas también realizan el trámite para renovar su documento con miras a emitir su voto el próximo 19 de octubre, fecha en la que se desarrollará el balotaje electoral.

El mismo panorama se repite en La Paz y El Alto, donde los padres de familia realizan largas filas desde tempranas horas para tramitar documentos de identidad ante la creciente demanda por el inicio del pago del bono y los próximos comicios.

 

