¡Atención! Sube la Gasolina Premium y el Diésel Especial: conozca todos los detalles y la tabla de precios

Tras la disposición emitida este martes por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la tabla de precios del mes de septiembre sufrió modificaciones mediante una resolución oficial.

En el documento se fijan nuevos precios para cuatro tipos de combustibles, los cuales entraron en vigencia a partir de este martes 7 de octubre de 2025.

Nuevos precios vigentes desde octubre de 2025

Gasolina Premium +: Bs 7,22 por litro

Gasolina Ultra Premium 100: Bs 7,98 por litro

Diésel ULS +: Bs 8,78 por litro

Diésel ULS: Bs 8,78 por litro

De acuerdo con la resolución de la ANH, este ajuste responde a las variaciones recientes en el precio internacional del barril de petróleo, lo que obliga a recalcular los valores de comercialización en el mercado interno.

La medida, que se aplica cada cuatro meses, entró en vigencia desde este martes, por lo que las estaciones de servicio deberán aplicar los nuevos precios establecidos.

No obstante, la ANH aclaró que los combustibles subvencionados por el Estado boliviano mantienen su precio habitual.

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos comunica a la población que el precio de los combustibles subvencionados por el Estado boliviano se mantiene. La comercialización del diésel oíl conserva un precio estable de Bs 3,72, y la gasolina especial de Bs 3,74 en todas las estaciones de servicio del país”, señala el comunicado aclaratorio.

Mira la programación en Red Uno Play