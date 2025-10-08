TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio adulta mayor encontrada sin vida Maltrato animal en Cochabamba

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención! Sube la Gasolina Premium y el Diésel Especial: conozca todos los detalles y la tabla de precios

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió una resolución con los nuevos precios de los combustibles, en la cual se establece un incremento en la Gasolina Premium y el Diésel Especial.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 10:45

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la disposición emitida este martes por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la tabla de precios del mes de septiembre sufrió modificaciones mediante una resolución oficial.

En el documento se fijan nuevos precios para cuatro tipos de combustibles, los cuales entraron en vigencia a partir de este martes 7 de octubre de 2025.

Nuevos precios vigentes desde octubre de 2025

  • Gasolina Premium +: Bs 7,22 por litro
  • Gasolina Ultra Premium 100: Bs 7,98 por litro
  • Diésel ULS +: Bs 8,78 por litro
  • Diésel ULS: Bs 8,78 por litro

De acuerdo con la resolución de la ANH, este ajuste responde a las variaciones recientes en el precio internacional del barril de petróleo, lo que obliga a recalcular los valores de comercialización en el mercado interno.

La medida, que se aplica cada cuatro meses, entró en vigencia desde este martes, por lo que las estaciones de servicio deberán aplicar los nuevos precios establecidos.

No obstante, la ANH aclaró que los combustibles subvencionados por el Estado boliviano mantienen su precio habitual.

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos comunica a la población que el precio de los combustibles subvencionados por el Estado boliviano se mantiene. La comercialización del diésel oíl conserva un precio estable de Bs 3,72, y la gasolina especial de Bs 3,74 en todas las estaciones de servicio del país”, señala el comunicado aclaratorio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD