Ordenan la clausura de los juegos mecánicos tras la caída de la rueda de la fortuna en Alasitas

El director jurídico del Gobierno Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Honor, informó este martes que, junto al equipo de clausura de espacio público, investigan las causas que produjeron el colapsó y posterior caída del juego de la rueda de la fortuna, instalada en la feria de la Alasita en Santa Cruz.

“Como Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, asumimos las acciones legales correspondientes como es la investigación y poder determinar las causas que ha ocasionado este hecho”, manifestó Honor.

Se pudo observar que el perímetro está resguardado por la gendarmería municipal, como también por la policía boliviana, por lo cual informaron que se está efectuando las acciones legales del hecho.

“Se investiga si son un incumplimiento omitido al mantenimiento de las maquinarias o a la intersección de estos artefactos”, afirmó Honor.

Así mismo, informó que tras el hecho se procedió a clausura de los juegos mecánicos de toda la Alasita, mientras tanto se hace un resguardo por parte de la gendarmería.

“Así también informar a la población ciudadana, como también a todas las autoridades de que ya se ha procedido a la clausura de los juegos mecánicos de todas las Alasitas, crearemos políticas públicas internas no solo para poder determinar los datos en este hecho sino también de otros juegos dentro del municipio de Santa Cruz”, detalló Honor.

Mira la programación en Red Uno Play