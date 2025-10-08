El paramédico Jean Nagera, de ambulancias particulares, reportó a Red Uno la noche del martes, que al menos 45 personas resultaron heridas por el siniestro ocurrido en plena feria de Alasitas, en Santa Cruz, cuando una rueda de la fortuna colapsó.

“Es una ruleta rusa que habría caído. Lo que tenemos nosotros en el informe es que hay seis pacientes con fracturas, de los cuales dos presentan lesiones de pelvis. Asimismo se conoció que otros heridos fueron evacuados a otra clínica de la zona, y a otra clínica de la capital cruceña trasladaron a dos más, por lo que hemos tenido un total de 45 personas heridas”, manifestó Nagera.

El paramédico señaló que se trató de un incidente de gran magnitud, ya que el rescate de las víctimas fue complejo debido a que muchas de ellas quedaron atrapadas entre los fierros del juego mecánico.

“Esto preocupa, lamentablemente, porque nunca se había visto un incidente de esta manera. Habría que preguntar a la Alcaldía cómo está haciendo su trabajo. Lamentablemente, tenemos un total de 45 personas heridas”, añadió.

Según el paramédico, varias personas cayeron desde más de 10 metros de altura, y algunas se encuentran en estado crítico.

“Aquí, en la clínica, tenemos a dos personas con fracturas de pelvis, graves, y a otras con fracturas en miembros inferiores: brazos, piernas, y otras lesiones similares en distintas clínicas”, agregó Nagera.

Esta cifra es contraria con el informe preliminar presentado por el secretario municipal de Salud del municipio cruceño, Marcelo Téllez, quien indicó que entre 10 y 12 personas habían resultado heridas, la mayoría con lesiones leves, y descartó que existan fallecidos.

“Son varias personas heridas, alrededor de 10 a 12, todas con lesiones leves. Ese es el reporte preliminar. Muchas de ellas se han dirigido a sus domicilios por sus propios medios. Tenemos el reporte de que otras fueron evacuadas a dos clínicas privadas”, afirmó Téllez.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial y detallado sobre el hecho y la cantidad de heridos, hecho que ha conmocionado a la población cruceña.

