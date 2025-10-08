TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio joven cayó de un micro Atraco violento en Santa Cruz

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Terrible! Flota se embarranca en Los Yungas dejando al menos 8 heridos

Al menos 8 heridos se encuentran de gravedad y fueron evacuados de emergencia al Hospital Arco iris de la ciudad de La Paz.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 8:22

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

En las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en la carretera que conecta a Irupana, en los Yungas, con la ciudad de La Paz. Una flota del sindicato Trans 5 de Agosto se embarrancó a la altura del cruce Santa Ana, dejando como saldo varios heridos, entre ellos ocho personas en estado de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se precipitó a un barranco cuando se dirigía desde el municipio de Irupana hacia la sede de Gobierno. Inmediatamente, pobladores de la zona y personal de emergencia acudieron al lugar para rescatar a los pasajeros.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Irupana, donde recibieron atención de emergencia. Posteriormente, las ocho personas con heridas de mayor gravedad fueron derivadas al Hospital Arco Iris de la ciudad de La Paz para su tratamiento especializado.

Las causas exactas del accidente aún se encuentran en proceso de investigación, aunque no se descarta que factores como el mal estado de la vía o una posible falla mecánica hayan contribuido al hecho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD