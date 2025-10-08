Video: ¡Terrible! Flota se embarranca en Los Yungas dejando al menos 8 heridos

En las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en la carretera que conecta a Irupana, en los Yungas, con la ciudad de La Paz. Una flota del sindicato Trans 5 de Agosto se embarrancó a la altura del cruce Santa Ana, dejando como saldo varios heridos, entre ellos ocho personas en estado de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se precipitó a un barranco cuando se dirigía desde el municipio de Irupana hacia la sede de Gobierno. Inmediatamente, pobladores de la zona y personal de emergencia acudieron al lugar para rescatar a los pasajeros.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Irupana, donde recibieron atención de emergencia. Posteriormente, las ocho personas con heridas de mayor gravedad fueron derivadas al Hospital Arco Iris de la ciudad de La Paz para su tratamiento especializado.

Las causas exactas del accidente aún se encuentran en proceso de investigación, aunque no se descarta que factores como el mal estado de la vía o una posible falla mecánica hayan contribuido al hecho.

Mira la programación en Red Uno Play