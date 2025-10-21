Santa Cruz: Micro colisiona contra poste de luz en la avenida Cumavi

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes entre el octavo y noveno anillo de la avenida Cumavi, en la ciudad de Santa Cruz. Un micro perteneciente a la línea 2 colisionó violentamente contra un poste de luz, provocando serios daños en la parte frontal del vehículo.

Como consecuencia del impacto, el poste de luz —hecho de madera— se partió a la mitad y cayó dentro de una chatarrería ubicada en las inmediaciones.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas, ya que el micro no llevaba pasajeros en el momento del accidente.

Testigos del hecho señalaron que el vehículo circulaba a alta velocidad, aunque también se presume que pudo haber sufrido una falla mecánica.

Las autoridades de Tránsito ya se encuentran investigando las causas del siniestro para determinar responsabilidades. Mientras que, el conductor del micro fue trasladado a un centro de salud.

