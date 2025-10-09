“Se rompió de golpe”: testigo describe caída de rueda de la fortuna en la Feria de la Alasita

La diversión se transformó en terror la noche del miércoles en la Feria de la Alasita, en el Cambódromo de Santa Cruz, cuando una de las ruedas de la fortuna colapsó, dejando al menos diez personas heridas.

Leonardo Mejía, uno de los testigos, relató en exclusiva al programa Que No Me Pierda que todo transcurría con normalidad hasta que escuchó un crujido inquietante segundos antes del accidente. “Estábamos en la octava vuelta cuando escuché un quiebre y la rueda comenzó a caer. Me asusté mucho, solo traté de sujetarme y proteger a mi pareja. Gracias a Dios caímos sobre el pasto”, contó.

Su pareja, Jacqueline, describió cómo el temor se intensificó al ver a otros asistentes afectados y la presencia de cables y restos de metal alrededor. “Vimos a varias personas heridas, y una niña estaba atrapada entre los fierros. Fue un susto enorme”, relató.

Los testigos coinciden en que, aunque al principio no se percibieron lesiones graves, algunas personas sufrieron golpes y moretones, y dos presentaron fracturas. La atención de los paramédicos y la llegada de ambulancias entre 15 a 20 minutos después permitió auxiliar a los heridos y prevenir tragedias mayores.

Tras el incidente, la Policía aprehendió a la propietaria del juego mecánico, investigada por presuntas lesiones culposas y negligencia. Además, las autoridades procedieron a clausurar todos los juegos mecánicos de la feria mientras continúan las investigaciones.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play