Bloqueo en Abapó cumple dos semanas y paraliza salidas desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz

La Gobernación cruceña anunció la instalación de una mesa técnica para este 9 de octubre, con el fin de retomar el diálogo con las capitanías guaraníes.

Ligia Portillo

09/10/2025 6:40

Bloqueo en Abapó cumple dos semanas y paraliza salidas desde la Terminal Bimodal. Foto: RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

El bloqueo en la ruta 9, a la altura de Abapó, departamento de Santa Cruz, cumple su segunda semana y mantiene interrumpido el tránsito hacia el sur del país. Desde la Terminal Bimodal, los buses con destino a Camiri, Villa Montes, Yacuiba y Argentina continúan sin salir, mientras los pasajeros enfrentan largas esperas e incertidumbre.

Los comunarios guaraníes de Charagua y otras poblaciones mantienen la medida de presión, exigiendo la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en la zona. Sus demandas incluyen el acceso a electricidad, agua potable y el desayuno escolar para las unidades educativas del lugar. Hasta el momento, la Gobernación no ha emitido una respuesta concreta, lo que mantiene el conflicto activo.

El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, afirmó que los representantes guaraníes se negaron a firmar un acta tras una reunión sostenida el 7 de octubre, pese a haber alcanzado algunos acuerdos preliminares.

La Gobernación anunció la instalación de una mesa técnica para este 9 de octubre, con el fin de retomar el diálogo con las capitanías guaraníes. Sin embargo, el corte de ruta sigue afectando el transporte, el turismo y la economía del departamento.

En la Terminal Bimodal, los pasajes hacia el sur se venden de manera condicional, con posibles trasbordos, y los viajes matutinos fueron suspendidos temporalmente mientras persista el bloqueo.

 

 

 

