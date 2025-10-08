¡Dependía de su pareja! Sonia, una mujer no vidente, fue estrangulada y hallada sin vida 14 días después en Punata

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó un nuevo caso de feminicidio que conmociona al municipio de Punata, en el departamento de Cochabamba. La víctima, identificada como Sonia R., de 52 años, era una persona no vidente que dependía de su pareja para su alimentación y desplazamiento. Sin embargo, su vida terminó trágicamente a manos del hombre en quien más confiaba.

De acuerdo con el informe policial, Sonia fue estrangulada por su concubino, Gualberto D. V., de 47 años, quien además la habría encerrado con candado en su cuarto y dejado allí hasta que finalmente murió. El cuerpo fue hallado 14 días después del crimen, en avanzado estado de descomposición, tras las alertas de los vecinos por los fuertes olores que provenían del lugar.

“El examen médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. El Ministerio Público modificó el tipo penal a feminicidio”, informó el director de la Felcv, Johnny Coca.

Las primeras investigaciones revelan que el agresor era el encargado de proveer la alimentación a Sonia, pero había dejado de hacerlo desde hacía semanas. En su declaración inicial, el hombre justificó el crimen alegando “problemas de convivencia” relacionados con la discapacidad de su pareja.

“Él mencionó que tenían conflictos porque debía llevarle comida todos los días, ya que al ser una persona no vidente, ella no podía movilizarse con normalidad”, explicó Coca.

El hallazgo del cuerpo desató la indignación de los vecinos de la comunidad Yacanahuyu, quienes protestaron frente a la Fiscalía de Punata exigiendo justicia y la pena máxima para el autor confeso.

“Era una mujer buena, vivía tranquila. Hace unos años perdió la vista y dependía totalmente de ese hombre. No podemos permitir tanta crueldad”, expresó entre lágrimas un vecino.

Este caso eleva a diez el número de feminicidios registrados en Cochabamba en lo que va del año.

Mira la programación en Red Uno Play