Indignación en Quillacollo: buscan al hombre que pisó la cabeza de Shasha, una perrita de 7 años

Una escena de crueldad animal ha despertado la indignación en Quillacollo. Shasha, una perrita mestiza de siete años, fue brutalmente agredida el pasado fin de semana por un hombre que, según testigos, se encontraba en estado de ebriedad. El sujeto no solo la pateó, sino que además le habría pisado la cabeza, dejándola gravemente herida.

El caso fue denunciado ante la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), que inició una investigación de oficio tras conocer los hechos. “Sí, exactamente, personal de Pofoma se ha personado a ese inmueble donde ha tomado contacto con el dueño y se ha aperturado el caso de oficio en primera instancia. En horas de la tarde, el propietario formalizó la denuncia por tratos crueles en contra de los autores”, informó el subdirector de Pofoma, Franz Siles.

Shasha fue trasladada de inmediato al centro de Zoonosis, donde recibió atención veterinaria. Según el reporte médico, la perrita no presenta fracturas, pero sí lesiones musculares en el cuello producto de los golpes.

Las autoridades policiales ya revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. “Este caso se encuentra en investigación. Todavía no tenemos a una persona aprendida, pero estamos revisando todas las grabaciones para poder identificar al autor”, añadió Siles.

La agresión contra Sasha ha generado una ola de repudio en redes sociales, donde los internautas exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable. Organizaciones de protección animal recordaron que el maltrato animal está penado por ley y llamaron a la población a denunciar cualquier acto de violencia contra los animales.

