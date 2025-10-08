VIDEO: ¡Guio a la Policía! Perro salvó a su dueña de 86 años que estaba desaparecida

Un perro de pelaje dorado se convirtió en un verdadero héroe en Florida, Estados Unidos, luego de guiar a la policía hasta su dueña de 86 años, quien había sido reportada como desaparecida la noche del lunes 25 de septiembre.

El emotivo rescate fue difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa (OCSO, por sus siglas en inglés), que publicó el video captado por la cámara corporal de una oficial en su página oficial de Facebook. “A veces, los héroes vienen con cuatro patas y una cola que se mueve”, escribió la institución junto al conmovedor metraje.

Todo comenzó cuando un hombre, visiblemente angustiado, llamó al 911 para reportar que su esposa no había regresado de su habitual paseo con el perro de su hijo. “Siempre saca a pasear a ese perro, pero nunca tarda más de 10 o 15 minutos… ya va casi una hora”, dijo el hombre al operador.

La búsqueda se activó de inmediato. Minutos después, una oficial encontró al perro caminando solo por la calle. “Hola, bebé, ¿dónde está tu mami? Espera, espera… ¿dónde está?”, se escucha decir a la uniformada en el video, mientras el animal la guía hacia una zona boscosa.

Siguiendo sus pasos, la agente logró localizar a la mujer, que se encontraba tendida en el suelo, consciente pero con posibles lesiones. “¿Te trajo el perro? Él no quería irse, seguía regresando hacia mí”, comentó la anciana emocionada.

La oficial respondió con ternura: “Corrió hacia mi auto y le dije: ‘Llévame con tu mami’, y él me trajo hasta acá”. El perro, identificado como Eeyore, fue calificado por las autoridades como “un fiel amigo y un verdadero héroe”.

El video, de poco más de dos minutos, ya supera las 100 mil reacciones en redes sociales y ha conmovido a usuarios de todo el mundo. “El amor y los instintos de Eeyore le brindaron a la anciana la ayuda que necesitaba”, concluyó la OCSO en su publicación.

Mira el video:

