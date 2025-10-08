¿Alarma ambiental o futuro apocalíptico? El extraño vuelo de las aves alerta a científicos

El inusual comportamiento migratorio de algunas aves ha encendido las alarmas entre científicos, quienes advierten que podría tratarse de una señal de que algo drástico y peligroso se avecina para la humanidad en los próximos meses o años.

Andrew Farnsworth, científico visitante de la Universidad de Cornell en Nueva York, aseguró que los cambios en los patrones de vuelo de las aves en Estados Unidos podrían tener un fuerte impacto en el planeta. Según explicó, las aves están abandonando paulatinamente sus rutas migratorias tradicionales debido a temperaturas más cálidas en sus hábitats invernales.

“El cambio climático está alterando los ciclos de vuelo de las aves, y aunque pueda parecer un simple retraso migratorio, este fenómeno podría desencadenar un drástico desequilibrio en los procesos de la naturaleza”, advirtió Farnsworth.

El experto señaló que la extinción de numerosas especies de aves provocaría efectos devastadores sobre el medio ambiente. Las aves son esenciales para la humanidad, ya que controlan plagas, dispersan semillas y polinizan plantas. La desaparición de estas especies afectaría directamente la producción de alimentos y medicamentos, pues cerca del 5% de las plantas utilizadas por las personas dependen de la polinización de las aves.

Además, el aumento de las temperaturas en zonas como el Ártico y los bosques del norte, sumado a la frecuente ocurrencia de incendios forestales, pone en riesgo la supervivencia de estas especies.

Datos de la Sociedad Nacional Audubon, ONG de conservación de la naturaleza, revelan que 389 especies de aves de América del Norte podrían volverse vulnerables a la extinción en los próximos 50 años. Los investigadores advirtieron que, para el año 2080, más de la mitad de los hábitats de estas aves podrían desaparecer.

“El comportamiento de las aves es un mensaje de alerta para la humanidad. Ignorarlo podría significar un impacto irreversible en el equilibrio de la vida en la Tierra”, concluyó Farnsworth.

